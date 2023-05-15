Умер легендарный покерист Дойл Брансон

"Крёстный отец покера" и один из лучших игроков за всю историю Дойл Брансон скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщил сын Дойла – Тодд Брансон.

Подробности смерти Дойла Брансона пока не разглашаются, но, судя по всему, он ушёл из жизни по естественным причинам. Всего несколько месяцев не хватило Дойлу, чтобы отпраздновать 90-летий юбилей.

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До последнего Брансон старался участвовать в покерной жизни. В конце прошлого года он стал амбассадором бренда WPT, появлялся на открытии покер-румов, а также снялся в нескольких выпусках шоу High Stakes Poker, которые вышли в эфир в начале 2023 года.

Сегодня ночью одного из величайших и самых любимых игроков в покер всех времен не стало. Об этом сообщил сын Тодд Брансон.

Он был любимым мужем, отцом и дедушкой. В ближайшие дни у нас будет что сказать, поскольку мы чтим его наследие. Пожалуйста, поддержите Дойла и нашу семью в своих молитвах, – написал Тодд Брансон.

Дойл Брансон – культовая персона для покера. Помимо того, что он активно играл на протяжении 50 лет и популяризировал покер, "Texas Dolly" выпустил знаковые книги "Суперсистема" и "Суперсистема-2".

Дойл Брансон на WSOP / Фото thesouthafrican.com

На счету Дойла Брансона 10 выигранных браслетов Мировой серии покера, в том числе две победы в Main Event WSOP. Он был одним из игроков, принимавших участие в создании Мировой серии покера.

История Дойла Брансона: смотрите видео