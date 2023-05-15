Помер легендарний покерист Дойл Брансон

"Хрещений батько покеру" та один із кращих гравців за всю історію Дойл Брансон помер у віці 89 років. Про це повідомив син Дойла – Тодд Брансон.

Подробиці смерті Дойла Брансона поки не розголошуються, але, скоріш на все, він пішов із життя природним шляхом. Всього кілька місяців йому не вистачило, щоб відсвяткувати 90-річний ювілей.

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Дойл Брансон до останнього залишався з покером. Наприкінці минулого року він став амбасадором бренду WPT, з'являвся на відкритті покер-румів, а також брав участь у кількох випусках шоу High Stakes Poker, які вийшли на початку 2023 року.

Сьогодні вночі одного з найулюбленіших гравців у покер усіх часів не стало. Про це повідомив син Тодд Брансон.

Він був люблячим чоловіком, батьком і дідусем. Найближчими днями у нас буде що сказати, оскільки ми шануємо його спадщину. Будь ласка, підтримайте Дойла та нашу сім'ю у своїх молитвах", – написав Тодд Брансон.

Дойл Брансон – культова особистість для покеру. Крім того, що він активно грав протягом 50 років та популяризував покер, "Texas Dolly" випустив знакові для всієї книги "Суперсистема" та "Суперсистема-2".

Дойл Брансон на WSOP / Фото thesouthafrican.com

На рахунку Дойла Брансона 10 виграних браслетів Світової серії покеру, серед яких дві перемоги у Main Event WSOP. Він був одним із гравців, хто брав участь у створенні Світової серії покеру.

Історія Дойла Брансона: дивіться відео