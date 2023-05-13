Серед сотень тисяч гравців по всьому світі є такі, хто назавжди змінив індустрію покеру. Найбільш вдалим прикладом є історія звичайного бухгалтера з Нешвіллу Кріса Манімейкера, чий виграш на WSOP спричинив справжній покерний бум.

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У 2003 році нікому невідомий Кріс Манімейкер виграв Головну подію Світової серії покеру та отримав неймовірний приз – 2 500 000 доларів. Унікальність його успіху в тому, що звичайний любитель потрапив у цей турнір за 40 доларів, відібравшись через сателіт.

Кріс Манімейкер / Фото pokerstars.eu

Тоді Манімейкеру навіть бракувало коштів, щоб доїхати до Лас-Вегаса. Він попросив грошей у борг, пообіцявши віддати 2/3 від свого виграшу. Ніхто не підозрював, що інвестиція виявиться надзвичайно вдалою.

Американець сенсаційно став чемпіоном Main Event WSOP. Позичені 3 300 доларів перетворилися на 800 000 доларів, а історія успіху Манімейкера облетіла весь світ. Це нагадало людям про те, що не обов'язково професіонали виграють найбільші світові турніри, а також викликало "ефект Манімейкера" – величезний попит на покер серед аматорів.

Ще один яскравий приклад людини, яка змінила індустрію покеру – це Даніель Негреану. Уже кілька десятиліть він залишається одним із найбільш упізнаваних гравців світу. До 15 років канадець мріяв стати професійним гравцем у пул, але коли його самого познайомили з покером, усе змінилося.

Даніель Негреану з браслетом WSOP / Фото nashpoker.net

Грамотний підхід та аналітичні здібності допомогли йому побудувати неймовірну кар'єру, де тільки у живих турнірах Негреану виграв понад 50 000 000 доларів. "KidPoker" шалено популярний, має величезну армію прихильників, продовжуючи грати та популяризувати покер на всіх рівнях.

Він є автором книги "Суперсистема 2" разом із Дойлом Брансоном, брав участь у багатьох покерних телешоу, а також знявся у кількох відомих фільмах: "Тильт", "Щасливчик", "Штука". А у 2015 році вийшов документальний фільм "Kid Poker" про життя Даніеля Негреану.

Даніель Негреану / Фото PokerNews

На даний час канадський гравець має 6 браслетів WSOP, перший з яких він отримав у віці 23 років. Зараз йому 48. Негреану залишається таким же голодним до перемог. Уже за кілька тижнів у Лас-Вегасі стартує Світова серія покеру, де Даніель планує зіграти 88 турнірів.