Среди сотен тысяч игроков по всему миру есть такие, кто навсегда изменил индустрию покера. Самым удачным примером является история обычного бухгалтера из Нэшвилла Криса Манимейкера, чья победа на WSOP вызвала настоящий покерный бум.

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В 2003 году никому неизвестный Крис Манимейкер выиграл Главное событие Мировой серии покера, получив невероятный приз – 2 500 000 долларов. Уникальность успеха в том, что обычный любитель попал в этот турнир всего за 40 долларов, отобравшись через сателлит.

Крис Манимейкер / Фото pokerstars.eu

Манимейкеру не хватало денег, чтобы поехать на турнир в Лас-Вегас. Он попросил в долг, пообещав вернуть 2/3 от своего выигрыша. Никто даже не догадывался, чем обернётся такая инвестиция.

Американец стал Main Event WSOP, а 3 300 долларов превратились в 800 000 долларов. История его успеха облетела весь мир. Это напомнило людям о том, что не обязательно быть профессионалом, чтобы выигрывать большие турниры, а также повлекло за собой "эффект Манимейкера" – огромный наплыв аматоров в покер.

Ещё один яркий пример человека, изменившего индустрию покера – это Даниэль Негреану. Уже несколько десятилетий он остаётся одним из самых узнаваемых игроков в мире. До 15 лет канадец мечтал стать профессиональным игроком в пул, но когда его познакомили с покером, всё изменилось.

Даниэль Негреану с браслетом WSOP / Фото nashpoker.net

Грамотный подход и аналитические способности помогли Негреану построить невероятную карьеру. Только в живых турнирах он выиграл более 50 000 000 долларов. "KidPoker" безумно популярен, имеет огромную армию поклонников, продолжая играть и популяризировать покер на всех уровнях.

Он является автором книги "Суперсистема 2" вместе с Дойлом Брансоном, участвовал во многих покерных телешоу, а также снялся в нескольких известных фильмах: "Тильт", "Везунчик", "Штука". А в 2015 году вышел документальный фильм о жизни Негреану под названием "Kid Poker".

Даниэль Негреану​ / Фото PokerNews

За свою карьеру Даниэль Негреану завоевал 6 браслетов WSOP, первый из которых он получил в 23-летнем возрасте. Сейчас ему 48. Канадец остается таким же голодным до побед. Уже через несколько недель в Лас-Вегасе стартует Мировая покерная серия, где Негреану планирует сыграть 88 турниров.