Украинский стример начал 2022-й год с самой крупной победы в карьере

Известный украинский стример Андрей Козленко оформил покерный бест-кэш. Он выиграл почти 100 000 долларов во флагманском турнире Sunday Million, который в честь Нового года проходил с двойной гарантией.

Андрей Козленко познакомился с покером 9 лет назад. В 2018 году он обрел широкую известность среди покерного комьюнити, когда сумел выполнить невероятную цель – раскрутиться с десяти до 10 000 долларов.

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До 2022-го года самый крупный выигрыш Андрея в онлайне составлял около 38 000 долларов. В один из самых первых стримов нового года "Babyshark" установил сразу два личных рекорда.

Во-первых, он сумел выиграть почти 100 000 долларов в турнире Sunday Two Million, что является абсолютным бест- кэшем украинца. Во-вторых, его стрим смотрело рекордное количество зрителей – около 8 000.

В праздничном событии Sunday Million с бай-ином 215 долларов было сделано больше 10 000 входов. Украинец прошел во второй день и запустил стрим. В прямом эфире Андрей Козленко пробился за финальный стол. Устранив по очереди двух оппонентов, ему удалось захватить чип-лидерство. Правда, ненадолго. Проиграв раздачу сет в сет, "babysharkl4" сразу перешел на тайтовый стиль игры.

Пересидев еще 2 пейджампа, со стеком 10 ББ Андрей выставился на префлопе с AQ против AT и проиграл. Впоследствии, именно британец Дэн "NukeTheFish!" Уилсон, который переехал украинского игрока, стал победителем турнира после сделки. За 4 место Андрей "babysharkl4" Козленко получил 98 800 долларов.