Український стрімер розпочав 2022-й рік із найбільшої перемоги у кар'єрі

Відомий український стрімер Андрій Козленко оформив покерний бест кеш. Він виграв понад 100 000 доларів у флагманському турнірі Sunday Million, який на честь Нового року проводили з подвійною гарантією.

Андрій Козленко познайомився з покером 9 років тому. У 2018-му він став популярним у покерного ком'юніті, коли зумів досягти неймовірної мети – розкрутитися з 10 до 10 000 доларів.

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До 2022 року найбільший виграш Андрія Козленка в онлайні складав понад 38 000 доларів. В один із перших стрімів нового року "Babyshark" встановив одразу два особистих рекорди.

По-перше, він зумів виграти понад 100 000 доларів у турнірі Sunday Two Million, що є абсолютним бест кешем українця. По-друге, його стрім дивилися рекордні 8 000 глядачів.

У святковій події Sunday Million із бай-іном 215 доларів було зроблено понад 10 000 входів. Українець пройшов до другого дня та запустив стрім. У прямому етері Андрій Козленко пробився за фінальний стіл. Вибивши по черзі двох опонентів, йому вдалося захопити чип-лідерство. Щоправда, ненадовго. Програвши сет в сет, "babysharkl4" одразу перейшов на тайтовий стиль гри.

Пересидівши ще 2 пейджампи, зі стеком 10 ББ український гравець виставився на префлопі з AQ проти AT і програв. Саме британець Ден "NukeTheFish!" Вілсон, який переїхав Андрія Козленка, у підсумку став переможцем турніру. За 4 місце "babysharkl4" отримав 98 800 доларів.