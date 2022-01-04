Обладатель двух премий "Оскар" Бен Аффлек – один из самых успешных игроков Голливуда. В свое время известный актер нанял тренера Энни Дьюк, чтобы стать настоящим профессионалом.

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Кроме множества благотворительных турниров, Аффлек прославился тем, что заработал в официальных офлайн-ивентах около 500 000 долларов. Главная победа американца в покере случилась в 2004 году, когда на калифорнийском этапе WPT Бен Аффлек выиграл 350 000 долларов.

Бен Аффлек / Фото olybetblog.com

Те, кто встречался с Беном за покерным столом утверждают, что у него очень агрессивный стиль игры. Правда со временем Аффлек научился сдерживать постоянные порывы к блефам, но скрывать свои эмоции получается не всегда. В интервью Крис Манимейкер рассказал, что Бену действительно тяжело контролировать мимику в офлайне, а его сильную комбинацию всегда можно прочитать.

Близким другом Бена Аффлека и еще одним любителем покера является Мэтт Деймон. Разумеется, для многих этот актер ассоциируется прежде всего с фильмом "Шулера". Но мало кто знает, что в процессе подготовки к съемкам Деймон потратил 25 000 долларов, чтобы научиться вести себя за покерным столом как настоящий профессионал.

Мэтт Деймон / Фото filmdaily.co

Как и Бен Аффлек, Мэтт Деймон не умеет "включать" покерфейс в нужный момент. Одна из самых запоминающихся раздач с его участием случилась на WSOP Main Event. С рукой T6 он получил фулл-хаус со флопа, что сразу же вызвало улыбку у неопытного игрока. Такие звезды покера как Эрик Сайдел легко прочитали оппонента.

Джордж Клуни открыл для себя увлечение азартными играми на съемках легендарного фильма "11 друзей Оушена". Американский актер появлялся на различных покерных событиях, и как сам заявляет, это для него не игра, а особый вид спорта. Кроме этого, Джордж Клуни инвестировал около 7 000 000 долларов в постройку казино Las Ramblas.

Самым веселым среди покеристов-актеров является Кевин Харт. Это популярный американский стендап-комик и киноактер, который обрел популярность благодаря комедийным ролям в таких фильмах, как "Очень страшное кино", "Джуманджи" и "Форсаж".

Кевин Харт / Фото planpokera.com

Кевин очень смелый и целеустремленный игрок. В 2017 году он сражался в турнире суперхайроллеров на Багамах, где бай-ин составлял 100 000 долларов. Потратившись на два входа, попасть в призы ему не удалось. Но Харт зарабатывает не столько победами, сколько сотрудничеством с румами, причем в его послужном списке очень популярные названия игровых "комнат".

Также Кевин Харт прославился тем, что в 2018 году на офлайн-событии в Монте-Карло ему удалось заблефовать самого Даниэля Негреану, после чего радостный актер перевернул карты и показал их звездному оппоненту.

Самой титулованной покеристкой в списке голливудских звезд является Дженнифер Тилли. За роль в фильме "Пули над Бродвеем" она была номинирована на Оскар. Дженнифер также играла в кинолентах "Чакки", "Связь", "Страна приливов" и "Побег".

Дженнифер Тилли / Фото reestylepoker.com

Выразительная внешность и отношения с известным игроком Филом Лааком быстро сделали ее узнаваемой личностью в мире покера. В 2000-х Дженнифер часто появлялась за столами High Stakes Poker и Poker After Dark. А в живых турнирах она выиграла больше 1 000 000 долларов за карьеру.

Главные победы американской актрисы случились в 2005 году. Дженнифер Тилли победила на WPT, а через месяц выиграла золотой браслет WSOP.