Организаторы SCOOP (Весенний чемпионат по онлайн-покеру), учитывая безумный ажиотаж, решили устроить AfterParty серии с крутыми призовыми. Турнир по Холдему в формате прогрессивный нокаут с бай-ином 1050 долларов оказался по душе, прежде всего, украинским покеристам.

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Именно двое наших игроков сошлись в хедз-апе, оставив за спиной 189 соперников (63 ре-энтри). Более титулованный украинец Владимир "234241234214432" Паламар оказался сильнее спортсмена с ником "Voca94". Успех чемпиона оценили в 49 424 (включая выплату за выбивание соперников), а это около 2 000 000 гривен. Раннер-апа также не обидели – 35 923 баксов (1 454 000 гривен).

Украинец рассказал, как выиграл семизначную сумму за одну покерную сессию

Известный украинский покерист Егор BigGOGI Зарев недавно провёл очень успешную сессию, получив более 2 миллионов гривен призовых за вечер. О деталях своего успеха Егор рассказал порталу Покерный вестник.