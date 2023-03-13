Станислав Галатенко – признанный мастер турниров по Омахе. Украинец впервые решил попробовать свои силы на престижной серии PokerGO, где организовали дебютный фестиваль для любителей PLO.

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Стартовое событие новой серии сразу вошло в историю PokerGO. Турнир за 5 000 долларов собрал 200 входов и призовой фонд 1 000 000 долларов. Это рекорд для событий PGT с бай-инами не более 10 000 долларов.

В этом ивенте вместе с украинцем играли многие известные покеристы. В первый день турнира за столами можно было увидеть Даниэля Негреану, Итана Яу, Бена Лэмба, Фила Гальфонда, Алекса Ливингстона, Чино Рима и многих других. К концу игрового дня поле сократилось до 9 участников, среди которых сражался Станислав Галатенко.

В итоге украинец занял 3 место и получил рекордные для себя в живых турнирах 90 000 долларов. Победителем стартового события PokerGO PLO стал американский любитель Даниял Икбал, который также впервые посетил серию, оформив бест кэш 160 000 долларов. В расписании серии ещё 8 турниров.