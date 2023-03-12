Самым продолжительным турниром серии стало Главное событие по Холдему, где установлен новый рекорд. Бай-ин 100 000 долларов заплатили 135 участников, сгенерировав рекордный призовой фонд – 13 500 000 долларов.

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Чемпионом Мэйна стал британский миллиардер Талаль Шакерчи. Себя профессионалом он не считает, но это не мешает Шакерчи выигрывать конкуренцию у самых сильных хайроллеров мира.

Покер – это моё хобби. Я достаточно много времени провожу за столами, но я не профессионал. Я просто получаю удовольствие от игры, не надо меня считать профи, – заявил Талаль Шакерчи после очередной победы.

Как бы там ни было, британец все равно остается исключительным игроком в покер. Победа в Мэйне принесла ему 3 250 000 долларов. Это личный рекорд Талаля Шакерчи.

Джейсон Кун стал самым титулованным игроком в истории Triton Poker. Американский профессионал выиграл турбо-турнир с бай-ином 50 000 долларов, оформив пятое чемпионство на сериях Triton Poker. Перед этой победой Кун здорово развлекался в Главном событии, проспорив дилеру 25 000 долларов прямо во время игры.

Джейсон Кун / triton-series.com

Теперь игроков ждут заключительные турниры фестиваля по Шортдек. Здесь все внимание будет приковано тоже к Главному событию, а его развязку покажут в прямом эфире.