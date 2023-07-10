Прославляют Украину: покерист Иван Кузив выиграл Главное событие Estrellas Poker Tour Castellon

Украинцы продолжают покорять вершины европейского покера. Иван Кузив стал чемпионом Main Event ESPT, заработав более 50 000 евро призовых.

В испанском Кастельоне покеристы разыграли трофеи престижного этапа Estrellas Poker Tour. В Главном событии фестиваля победу одержал украинский покерист Иван Кузив.

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Турнир Main Event ESPT собрал 310 игроков, которые боролись за призовой фонд в размере 297 600 евро. Украинцы показали отличную игру. Сразу двум нашим покеристам удалось выйти за финальный стол.

Игорь Попык стартовал с коротким стеком и вскоре покинул турнир. За 7 место ивано-франковский спортсмен получил 10 210 евро призовых. А вот Иван Кузив, будучи одним из чип-лидеров финального стола, уверенно удерживал преимущество до самого хед-апа. Там он заключил сделку с венгром Нандором Феешем.

На доигровку покеристы оставили 6 000 евро и трофейную "пику". В решающей дуэли один на один сильнее оказался украинский спортсмен. Иван Кузив забрал титул победителя Main Event ESPT и заработал 51 430 евро призовых.