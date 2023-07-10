Прославляють Україну: покерист Іван Кузів виграв Головну подію Estrellas Poker Tour Castellon

Українці продовжують підкорювати вершини європейського покеру. Іван Кузів став чемпіоном Main Event ESPT, отримавши понад 50 000 євро призових.

В іспанському Кастельоні покеристи розігрували трофеї престижного етапу Estrellas Poker Tour. У Головній події фестивалю перемогу здобув український покерист Іван Кузів.

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Цей турнір зібрав 310 гравців, які боролися за призовий фонд 297 600 євро. Українці продемонстрували відмінну гру на Main Event ESPT. Одразу двом нашим покеристам пощастило вийти за фінальний стіл.

Ігор Попик стартував з коротким стеком і невдовзі покинув турнір. За 7 місце івано-франківський спортсмен отримав 10 210 євро призових. А от Іван Кузів, який був одним із чип-лідерів фінального столу, нав'язав свою гру суперникам. Він дійшов до хедз-апу, де уклав угоду з угорцем Нандором Феєшем.

На догравання покеристи залишили 6 000 євро та трофейну "піку". У вирішальній дуелі віч-на-віч сильнішим був українець. Іван Кузів забрав титул Estrellas Poker Tour та 51 430 євро призових.