Известному стримеру и киберспортсмену Илье Коробкину не очень складывается на Мировой серии покера. На WSOP "ALOHADANCE" сыграл 27 турниров и оформил всего 2 попадания в призы. Все свои расходы он "отмазал" одним баунти.

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Под конец серии харьковчанин пришёл в казино Wynn, где проходили турниры серии WPT. "ALOHADANCE" показал неплохой результат в событии Mystery Bounty, заработав 18 500 долларов. Но гораздо больше Илья Коробкин получил благодаря баунти. В конверте украинец открыл сумму в размере 100 000 долларов.

Ещё больше заработал Ростислав Сабищенко. Он сыграл в событии DeepStack Championship Poker в казино The Venetian. Пройдя во второй день турнира Mystery Bounty с бай-ином 2 500 долларов, черкасский покерист вытащил максимальный "нокаут" в размере 200 000 долларов.

Кроме этого, Ростиславу Сабищенко удалось вытащить ещё один конверт с повышенным баунти 25 000 долларов. После турнира украинцу пришлось потратить немало времени, чтобы вместить все выигранные деньги в свой небольшой рюкзак.

Ростислав Сабищенко / Фото телеграм-канал "Злой Мангуст"