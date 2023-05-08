В общей сложности 211 игроков приняли участие в хайроллерском турнире EPT. Такая активность привела к тому, что общий призовой фонд события составил 5 066 110 евро. Традиционно в подобных ивентах хватает звёзд мирового уровня, но не всем регулярам высоких лимитов удалось выдержать конкуренцию.

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Ещё в первый день турнира сошли с дистанции Стивен Чидвик, Огнян Дымов, Мария Хо, а также украинские покеристы Андрей Любовецкий, Ренат Богданов и Антон Макиевский. Все надежды возлагались на Игоря Ярошевского, ранее демонстрировавшего высокие результаты на ЕРТ Monte Carlo.

В призовую зону проходил 31 игрок. Не повезло Айзеку Хэкстону, который в очередной раз вылетел на баббле дорогого турнира. Игорь Ярошевский не только попал в ITM, но и пробился за финальный стол в числе 8 покеристов.

К сожалению, именно украинец стал первым игроком, покинувшим финальный стол после того, как пошел ва-банк с KJ, но получил колл от Энрико Камоши с QQ. Выступлений в хайроллере принесло Игорю Ярошевскому 153 350 евро призовых.

Чемпионом события стал белорусский спортсмен Никита Бодяковский, переигравший в хедз-апе британца Бена Хита. Вместе с трофеем известный покер-про получил 938 042 доллара призовых.

Никита Бодяковский с любимой после победы на EPT / Фото PokerNews