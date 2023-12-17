Трофейная пика в руках украинца: Артем Тулюпа выиграл турнир Европейского покерного тура

В последние дни EPT в Праге украинцам удалось одержать еще одну победу. В турнире Mystery Bounty с бай-ином 500 евро титул выиграл донетчанин Артем Тулюпа.

Артем Тулюпа предпочитает онлайн-покер, изредка выступая в живых турнирах. По данным сайта Hendonmob, это его лишь второе попадание в ITM, которое сразу принесло украинцу победу на престижном этапе Европейского покерного тура.

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В турнире Mystery Bounty были представлены многие украинские покеристы. В частности, в призы попали Олег Маик (45 место), Эдуард Ануфриев (16 место) и Андрей Козленко (11 место), а за финальный стол пробились Михаил Демиденко и Артем Тулюпа. В общей сложности это событие собрало 671 вход, благодаря чему призовой фонд составил 630 740 евро.

Артем Тулюпа принес Украине вторую победу на текущем этапе EPT. Ранее в турнире такого же формата Mystery Bounty, но с бай-ином 10 200 евро, трофей получил известный регуляр Олег Васильченко. Также нынешний этап в Праге стал памятным для Юрия Сенчило, вытащившего максимальный баунти в турнире за 3 000 евро.



