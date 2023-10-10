Лучший забег "runner1": украинец выиграл флагманский турнир Sunday Million

Онлайн-турнир Sunday Million пользуется огромной популярностью у игроков со всего мира. На этой неделе победителем легендарного сражения стал украинский покерист Александр Турич.

Выиграть турнир, где принимает участие более 10 000 игроков – это событие, которое может произойти только раз в жизни. Невероятные эмоции испытал украинец Александр Турич, преодолев огромное поле в знаменитом турнире Sunday Million.

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Бай-ин этого турнира всего 109 долларов, тогда как гарантированный призовой фонд составляет 1 000 000 долларов. На этой неделе в нем было зафиксировано 10 075 входов. По итогам 2-дневных баталий определился чемпион. Им стал игрок с украинским флагом и ником "runner".

Под этим ником выступает известный украинский регуляр Александр Турич. Он родом из Волыни. Неоднократно собирал трофеи на сериях, проходящих в украинских покер-румах. Победа "runner" на Sunday Million принесла ему более 75 000 долларов.

Стоит отметить, что это уже вторая победа украинцев на Sunday Million в этом году. В апреле 24-летний Роман "Ramzes9977" забрал 86 800 долларов, а еще через неделю Андрей "vaka1" из Ивано-Франковска занял 2 место.