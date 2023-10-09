История началась с того, что Майк Матусов изъявил желание открыть покерную школу и обучать молодых игроков. Даг Полк шутливо подколол своего старшего коллегу в соцсетях, на что Матусов агрессивно ответил: "Если ты такой умный, то давай сыграем на любые деньги".

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Полк не растерялся и предложил устроить кэш-игру с блайндами 1 000/2 000 долларов. "С удовольствием проведу этот хедз-ап в клубе The Lodge", – написал Даг. Дальше Матусов настоял на том, чтобы игра была без стрима и открытых карт. "Погоди, ты только что собирался открывать покерную школу, а теперь не хочешь светить карты? Покажи класс на стриме, сразу клиенты попрут", – продолжил издеваться Полк.

В ответ Матусов слов не подбирал, но твердо настаивал провести закрытый хедз-ап. Полк принял условия. Играть они будут в лимитные и смешанные игры, каждый внесет по 500 000 долларов.

Покерное комьюнити сомневается, что Матусов пойдет до конца, но в то же время считает его фаворитом возможной встречи из-за большего опыта в лимитных играх. "Даг, ты же в курсе, что в лимитных играх олл-ин поставить нельзя? ", – пошутил Джош Арье. Если же Майк откажется от хедз-апа, Полк может выбрать из двух появившихся претендентов. Шон Диб и Дэниел Кейтс также выразили заинтересованность встречи с Дагом.