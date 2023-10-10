Найкращий забіг "runner1": українець виграв флагманський турнір Sunday Million

Онлайн-турнір Sunday Million користується популярністю у гравців з усього світу. Цього тижня переможцем легендарної битви став український покерист Олександр Турич.

Виграти турнір, де бере участь понад 10 000 гравців – це подія, яка може статися раз у житті. Неймовірні емоції відчув українець Олександр Турич, подолавши величезне поле у знаменитому турнірі Sunday Million.

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Бай-ін цього турніру лише 109 доларів, тоді як гарантований призовий фонд складає 1 000 000 доларів. Цього тижня Sunday Million зібрав 10 075 входів. За підсумками 2-денних баталій визначився чемпіон. Ним став гравець з українським прапором і ніком "runner".

Під цим ніком виступає відомий український регуляр Олександр Турич. Родом він із Волині. Неодноразово вигравав трофеї на серіях в українських покер-румах. Перемога "runne1" у Sunday Million принесла йому понад 75 000 доларів.

Варто відзначити, що це вже друга перемога українців на Sunday Million цьогоріч. У квітні 24-річний Роман "Ramzes9977" забрав 86 800 доларів, а ще через тиждень Андрій "vaka1" з Івано-Франківська посів 2 місце.