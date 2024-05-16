Украинские игроки пополнили трофейную копилку весеннего чемпионата мира по онлайн-покеру, который традиционно принимает платформа PokerStars. Интересно, что в обоих турнирах раннер-апами финишировали также наши покеристы.

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В турнире SCOOP 55-L с бай-ином 11 долларов украинцы с никами "playboi_goat" и "Collaps04" сошлись в хедз-апе, оставив за спинами килополяну с 8 824 входов. Титул чемпиона оформил "playboi_goat" (+7 236 долларов), а "Collaps04" пополнил банкролл на 5 326 долларов.

По итогу украинской дуэли определялся чемпион SCOOP и в турнире 6+Holdem с бай-ином 530 баксов. Покерист с ником "dzhella" получил за победу 11 255 долларов призовых, а его визави в хедз-апе "sTimon1" – 7 524 долларов.

В восторге от нынешней серии и канадский гриндер Мэтью Стампф. Покерист за один вечер покорил сразу два турнира чемпионата. В ивенте SCOOP 43-H с бай-ином 1 050 долларов Стампф в хедз-апе одолел самого чемпиона мира, триумфатора WSOP 2020 Main Event Дэмиана Саласа. К 83 002 долларов призовых Стампф впоследствии добавил еще 38 252 баксов, победив еще и в турнире SCOOP 49-H также за 1 050 долларов.

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Покерист сыграл за финальным столом онлайн-ивента GGMillions с бай-ином 10 300 долларов и сумел почти в 10 раз приумножить собственные инвестиции. Чемпионом ивента впервые в карьере стал известный кэшовик.