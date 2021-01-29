Ведущий украинский покер-рум PokerMatch дарит очередную порцию хороших призовых для своих кеш-игроков. С 1 по 15 февраля на платформе разыграют полмиллиона гривен в рейк-гонке "Большая игра".

Борьба в лидерборде февральской гонки развернется между игроками обычных и бустовых столов Безлимитного Холдема и Омахи. Лимиты стартуют от 5/10 гривен. За каждую гривну рейка покерист получит один зачетный балл. Очки будут начисляться после завершения сессии и закрытия игровых столов.

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В ночь с 15-го на 16-е февраля состоится подсчет достижений и 100 самых упорных игроков попадут в призовую зону. Выплаты стартуют с 1 400 гривен, а победитель лидерборда получит солидный транш на свой банкролл – 50 000 гривен. Общая таблица выплат и более подробная информация доступна по ссылке на официальном сайте PokerMatch.