Украинские покеристы получили более миллиона гривен призовых на этапе WPT в Лас-Вегасе

В знаменитом казино Venetian финишировал Main Event WPT с бай-ином 5 000 долларов. Соревнования стали рекордными в истории серии, собрав 1 199 входов.

Приятно, что в таком огромном поле хорошо проявить себя удалось сразу двум украинцам. Валентин Шабельник финишировал 60-м и получил более 15 тысяч долларов призовых. А вот Сергей Баранов долго претендовал на то, чтобы вообще пробиться за финальный стол.

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Когда в игре оставалось около 30 покеристов, Баранов шел с пятым стеком. Однако после этого, Сергею долго не удавалось выиграть крупных банков и в итоге пришлось выставиться с флеш-дро против Китти Куо, у которой оказалась топ-пара. Флеш не закрылся, поэтому украинец покинул турнир на 21-м месте с неплохим заделом в 32 355 долларов.

А вот обидчица Сергея Китти Куо попала за финальный стол и стала частью еще одного рекорда соревнований. Впервые в истории WPT за финалкой сыграли сразу три женщины. Китти вылетела шестой (192 тысячи долларов призовых), Даниэла Родригес финишировала пятой (252 тысячи), а Кина Ингленд – третьей (448 тысяч).

Победителем турнира стал Чад Эвеслейдж, одолевший в хедз-апе Майка Линга. Чемпиону досталось 910 000 долларов призовых, а раннер-ап получил на 300 тысяч меньше.