Українські покеристи отримали більше мільйона гривень призових на етапі WPT у Лас-Вегасі

У знаменитому казино Venetian фінішував Main Event WPT з бай-іном 5 000 доларів. Змагання стали рекордними в історії серії, зібравши 1 199 входів.

Приємно, що у такому величезному полі добре проявити себе вдалося одразу двом українцям. Валентин Шабельник фінішував 60-м і отримав понад 15 тисяч доларів призових. А от Сергій Баранов довго претендував на те, аби взагалі пробитися за фінальний стіл.

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Коли у грі залишалося близько 30 покеристів, Баранов йшов із п’ятим стеком. Проте після цього, Сергію довго не вдавалося виграти великих банків і в підсумку довелося виставитися із флеш-дро проти Кітті Куо, у якої виявилася топ-пара. Флеш не закрився, тож українець покинув турнір на 21-му місці із непоганим доробком у 32 355 доларів.

А от кривдниця Сергія Кітті Куо врешті потрапила за фінальний стіл і доклалася до ще одного рекорду змагань. Вперше в історії WPT за фіналкою зіграли одразу три жінки. Кітті вилетіла шостою (192 тисячі доларів призових), Даніела Родрігес фінішувала п’ятою (252 тисячі), а Кіна Інгленд – третьою (448 тисяч).

Переможцем турніру став Чад Евеслейдж, який здолав у хедз-апі Майка Лінга. Чемпіону дісталося 910 000 доларів призових, а раннер-ап отримав на 300 тисяч менше.