Украинские покеристы отправились в Монако: там стартовал престижный этап EPT Monte Carlo

Княжество Монако принимает один из самых популярных покерных фестивалей сезона EPT Monte Carlo. В этих соревнованиях принимают участие украинские игроки и представители сборной Украины по спортивному покеру.

Турниры EPT традиционно привлекают сильнейших покеристов Европы и мира. За 11 дней в стенах Monte Carlo Bay состоится более 50 событий, включая сателлиты. Самые интересные турниры транслируются на официальных каналах серии в ютубе и на твиче.

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Открывал серию турнир FPS Main Event с бай-ином 1 100 евро. В нём было 4 стартовых дня. За это время игроки сделали 3 205 входов, а призовой фонд достиг 2 052 480 евро. В числе призёров оказались 6 украинских игроков.

Лучший результат показал известный профессионал Ренат Богданов. Обладатель перстня WSOP Circuit занял 28 место и получил 6 680 евро. Также в первую сотню лучших игроков попал Владислав Потёмкин. Его призовые – 3 820 евро.

Владислав Потёмкин / Фото PokerNews

В зоне ITM финишировали Олег Охотский (126 место), Андрей Андреев (214 место), Евгений Павленко (283 место) и Александр Злотник (295 место). Победителем турнира FPS Main Event стал японец Дайсуке Огита, получивший 307 160 евро.