На серии WPT Seminole Hard Rock Poker в Южной Флориде состоялся женский турнир с бай-ином 250 долларов. Среди 83 участниц Ladies No-Limit Hold'em был один мужчина – 70-летний пенсионер Дэйв Хьюз.

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По законам штата Флорида, организаторы не могут запретить мужчинам участвовать в женских турнирах. Случай Дэйва не единичный. Особенно "популярным" является женский турнир на Мировой серии покера, где когда-то соревновался даже известный профессионал Шон Диб.

Дэйв Хьюз оказался не просто единственным мужчиной в турнире Ladies No-Limit Hold'em, но и победителем женского ивента. За 1 место американский пенсионер получил 5 555 долларов и заслуженную порцию хейта в соцсетях. Хьюза практически сразу популярным сделала известная покеристка Эбони Кенни.

Участники турнира и пользователи твиттера собрали 2 000 долларов и пообещали выплатить эту сумму той, кто выбьет Хьюза из турнира. Сам покерист внёс ещё 100 долларов за выбивание себя, но в хедз-апе отозвал своё предложение.

Кстати, это не первый случай, когда мужчина побеждает в женском турнире. В 2009 году Авраам Коротки стал чемпионом Ladies Event на Borgata Poker Open, заработав тогда 20 982 долларов.