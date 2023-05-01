Українські покеристи вирушили до Монако: там стартував престижний етап EPT Monte Carlo

Князівство Монако приймає один із найпопулярніших покерних фестивалів сезону EPT Monte Carlo. У цих змаганнях беруть участь українські гравці та представники збірної України зі спортивного покеру.

Турніри EPT традиційно привертають увагу найсильніших покеристів Європи та світу. За 11 днів у стінах Monte Carlo Bay відбудеться понад 50 подій, включно з сателітами. Найцікавіші турніри транслюються наживо на офіційних каналах серії в ютубі та на твічі.

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Відкривав серію турнір FPS Main Event із бай-іном 1 100 євро. У ньому було 4 стартових дні. За цей час гравці зробили 3 205 входів, встановивши призовий фонд у розмірі 2 052 480 євро. До числа призерів потрапили 6 українських гравців.

Найкращий результат показав відомий професіонал Ренат Богданов. Власник персня WSOP Circuit посів 28 місце та отримав 6 680 євро. До першої сотні кращих гравців також увійшов Владислав Потьомкін. Його приз – 3 820 євро.

Владислав Потьомкін / Фото PokerNews

У зоні ITM фінішували Олег Охотський (126 місце), Андрій Андрєєв (214 місце), Євген Павленко (283 місце) та Олександр Злотнік (295 місце). Переможцем турніру FPS Main Event став японець Дайсуке Огіта, який отримав 307 160 євро.