Украинская красавица заработала 12 000 долларов, переиграв почти 500 соперников в покер

Ольга Ермольчева остановилась в нескольких шагах от трофея в Лас-Вегасе. Несмотря на солидный результат, украинка осталась расстроенной.

Самая успешная украинская покеристка Ольга Ермольчева продолжает свой путь к первому миллиону долларов призовых в офлайн-покере. На серии Wynn в Лас-Вегасе черкащанка в 30 раз приумножила собственные инвестиции в турнире за 400 долларов.

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В ивенте, который собрал 500 игроков, Ермольчева имела хорошие шансы претендовать на титул. За финальным столом в украинки был один из крупнейших стеков, впрочем она не сумела сполна реализовать свое количественное преимущество.



Ольга Ермольчева / Фото WPT

Я очень расстроена. Проблема в том, что в 4-макс у меня был большой стек, но я не смогла воспользоваться этим для победы. В некоторых раздачах мне не везло, в следующий раз буду стараться больше, – подытожила Ольга свое выступление в Instagram.



Победитель турнира Цунг Лу / Фото Wynn Las Vegas Poker Room

Четвертое место принесло Ермольчевой 12 000 долларов, что приблизило украинку к отметке в 750 000 призовых за карьеру. А вот победу в турнире праздновал Цунг Лу, которому достались 28 418 долларов призовых.