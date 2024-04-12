Українська красуня заробила 12 000 доларів, перегравши майже 500 суперників в покер

Ольга Єрмольчева зупинилась в кількох кроках від трофею у Лас-Вегасі. Попри солідний результат, українка залишилась засмученою.

Найуспішніша українська покеристка Ольга Єрмольчева продовжує свій шлях до першого мільйона доларів призових в офлайн-покері. На серії Wynn в Лас-Вегасі черкащанка у 30 разів примножила власні інвестиції у турнірі за 400 доларів.

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В івенті, який зібрав 500 гравців, Єрмольчева мала хороші шанси претендувати на титул. За фінальним столом в українки був один із найбільших стеків, утім вона не зуміла сповна реалізувати свою кількісну перевагу.



Ольга Єрмольчева / Фото WPT

Я дуже засмучена. Проблема в тому, що в 4-макс в мене був великий стек, але я не змогла скористатись цим для перемоги. В деяких роздачах мені не щастило, наступного разу буду старатись більше, – підсумувала Ольга свій виступ у Instagram.



Переможець турніру Цунг Лу / Фото Wynn Las Vegas Poker Room

Четверте місце принесло Єрмольчевій 12 000 доларів, що наблизило українку до позначки у 750 000 призових за кар’єру. А от перемогу в турнірі святкував Цунг Лу, якому дістались 28 418 доларів призових.