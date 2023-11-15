Украинец за финальным столом Main Event WSOPE: Руслан Волков поборется за 1 500 000 евро

Вчера завершился 4-й день Главного события Мировой серии покера с бай-ином 10 350 евро, что проходит в чешском Розвадове. По итогу напряженных баталий за финальный стол пробился представитель Украины Руслан Волков.

До окончания Мировой серии покера остаются считанные дни. Основную часть золотых браслетов WSOPE уже вручили, остается только главная интрига всего фестиваля – кто станет чемпионом турнира Main Event.

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Главное событие WSOPE-2023 собрало рекордное количество участников в истории этого турнира. Следовательно, и призовой фонд преодолел рекордную отметку. В итоге 817 игроков боролись за призовой фонд в размере 7 761 500 евро.

Троим украинским покеристам удалось попасть в призы. Ренат Богданов занял 71 место (22 150 евро призовых), Борис Рожановский стал 23-м (49 300 евро призовых), а Руслан Волков выдержал конкуренцию и сегодня сыграет за финальным столом.

Борис Рожановский / Фото PokerNews

При любом итоге этот результат для Волкова станет его бест-кэшем. Минимальная выплата за финальным столом Main Event WSOPE составляет 148 000 евро. Но с другой стороны, у него есть шанс войти в историю украинского покера как победитель Главного события Мировой серии. Руслан будет начинать игру седьмым со стеком 24 ББ. Начало финального стола в 15.00. Игра будет транслироваться в прямом эфире.