Українець за фінальним столом Main Event WSOPE: Руслан Волоков побореться за 1 500 000 євро

Вчора завершився 4-й день Головної події Світової серії покеру з бай-іном 10 350 євро, що відбувається у чеському Розвадові. За підсумком важких баталій за фінальний стіл пробився представник України Руслан Волков.

До завершення Світової серії покеру залишаються лічені дні. Основну частину золотих браслетів WSOPE вже вручили. Наостанок зберігається головна інтрига всього фестивалю – хто стане чемпіоном турніру Main Event.

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Головна подія WSOPE-2023 зібрала найбільшу кількість учасників в історії цього турніру. Відтак, і призовий фонд здолав рекордну позначку. У підсумку 817 гравців розраховували на ласий шматок від загального призового фонду, який склав 7 761 500 євро.

Трьом українцям вдалося потрапити у призи. Ренат Богданов посів 71 місце (22 150 євро призових), Борис Рожановський став 23-м (49 300 євро призових), а Руслан Волков витримав шалену конкуренцію та зіграє сьогодні за фінальним столом.

Борис Рожановський / Фото PokerNews

За будь-якого результату Руслан оформить свій бест-кеш. Мінімальна виплата за фінальним столом Main Event WSOPE складає 148 000 євро. З іншого боку, у нього є можливість увійти в історію українського покеру, як перший переможець. Волков починатиме гру з 7-м стеком, маючи у своєму розпорядженні 24 ВБ. Початок фінального столу о 15:00. Гра транслюватиметься наживо.