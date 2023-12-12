Серия WSOP Paradise на Багамских островах уверенно близится к своему логическому завершению. Уже через несколько дней все узнают имя нового чемпиона мира по покеру. В Главном событии с бай-ином 5 300 долларов остается провести только один флайт, после чего все игроки объединятся и продолжат борьбу уже в зоне ITM.

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Сегодняшний Day 1c собрал 648 входов. В следующую стадию пробились только 98 игроков. Бесспорным лидером дня стал украинец Сергей Голодюк. Он собрал более миллиона турнирных фишек, возглавив чип-каунт Main Event WSOP.

Напомним, что ранее во второй день Главного события пробились еще ряд украинских игроков. По итогам Day 1а квалифицировались Александр Турич, Денис Чуфарин и Алексей Меженков. После Day1b к ним присоединилась Ольга Ермольчева.

Все участники второго дня уже в призах. На данный момент в турнире Main Event WSOP было сделано 2 703 входа, 400 игроков сохраняют шансы на титул. Учитывая, что нужно отыграть еще один флайт, заявленный призовой фонд Главного события Мировой серии покера в размере 15 000 000 долларов точно удастся перебить.