Всего за несколько дней пребывания на Багамских островах, где впервые проводится Мировая серия покера, 25-летняя Анушка ван Лент успела поругаться со звездным футболистом Серхио Агуэро, нагрубить дилеру и показать свою полную некомпетентность в покере.

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Кто такая Анушка ван Лент?

В 18-летнем возрасте Анушка ван Лент переехала из Голландии в США, чтобы осуществить свою давнюю мечту и стать актрисой. Первый профессиональный опыт съемок она получила во время учебы в Нью-Йоркской киноакадемии. В основном это были эпизодические роли.

Сейчас на ее счету около десятка фильмов, среди которых триллер "Нэтти Нокс" и документальная лента "Секреты Playboy". Анушка ван Лент активно продвигает себя в соцсетях. Публикуя комедийный и познавательный контент, где она сравнивает культуры разных стран, девушка обрела популярность, собрав более 100 миллионов просмотров.

https://www.instagram.com/p/CuK3xPAyizl/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

С какой миссией начинающая актриса прибыла на Мировую серию покера, до конца непонятно. Ее покерные способности быстро раскусили, когда девушка играла лимпами в турнире Main Event с бай-ином 5 300 долларов, в итоге проиграв сопернику, собравшему каре тузов.

"Прославилась" актриса еще в одной раздаче, которую выложила у себя в Reels. В ней девушка проявила актерское мастерство, отчаянно доказывая всем, что она выиграла раздачу, когда дилер выложила на доске стрит. Чтобы угомонить эмоции Анушки, пришлось даже вызвать флора.

https://www.instagram.com/reel/C0ryDfIpJEc/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

До конца даже непонятно, это она действительно считает, что выиграла раздачу или все же демонстрирует, чему научилась в Нью-Йоркской киноакадемии.