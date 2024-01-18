Украинец не пустил Неймара за финалку: бразильский футболист не сумел побороться за бест-кэш

Роман "RomeOpro" Романовский стал лучшим из наших в престижном покерном онлайн-турнире за 5 200 долларов. Чемпиону досталось более 284 тысяч баксов.

Звездный футболист Неймар продолжает плодотворно осваивать новую покерную профессию, пока залечивает профессиональную травму. Бразилец не обошел своим вниманием онлайн-турнир с бай-ином 5 200 долларов и отличился дальним проходом.

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Роман Романовский / Фото PokerNews

Неймар финишировал тринадцатым незадолго до финального стола. Кстати, обойти звездного футболиста сумел украинский покерный регуляр Роман Романовский. "RomeOpro" финишировал девятым и положил в карман 27 791 долларов призовых. Более солидный приз получил чемпион – мексиканец с ником "SerVlaMin" одержал за победу 284 374 долларов призовых.