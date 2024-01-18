Українець не пустив Неймара за фіналку: бразильський футболіст не зумів поборотись за бест-кеш

Роман "RomeOpro" Романовський став найкращим з наших у престижному покерному онлайн-турнірі за 5 200 доларів. Чемпіонові дістались понад 284 тисячі баксів.

Зірковий футболіст Неймар продовжує плідно освоювати нову покерну професію, доки заліковує професійну травму. Бразилець не оминув своєю увагою онлайн-турнір з бай-іном 5 200 доларів і відзначився далеким проходом.

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Роман Романовський / Фото PokerNews

Неймар фінішував тринадцятим незадовго до фінального столу. До слова, обійти зіркового футболіста зумів український покерний регуляр Роман Романовський. "RomeOpro" фінішував дев’ятим і поклав до кишені 27 791 доларів призових. Значно солідніший приз отримав чемпіон – мексиканець із ніком "SerVlaMin" отримав за перемогу 284 374 доларів призових.