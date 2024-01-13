После турнира PGT Championship покерный мир обсуждает не победу немецкого профессионала Даниэля Смельковича, а его соперницу в хедз-апе Арден Чо. Смелость девушки, её уверенное поведение перед камерами и профессионализм вызвали восхищение у многих игроков и зрителей трансляции.

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Арден Чо была единственной девушкой среди 53 участников турнира. Однако это никак не помешало голливудской актрисе показать блестящую игру и оформить рекордные призовые в покере. За 2 место она получила 200 000 долларов.

Кто такая Арден Чо?

Арден Чо – 38-летняя актриса, известная своими ролями в сериале "Волчонок" и нетфликсовском "Partner Track". Девушка много лет работала моделью и даже выигрывала конкурс красоты "Мисс Чикаго" в 2004 году. Арден выросла в США в корейско-американской семье.

Учиться поехала в Иллинойский университет на юриста, где нашла свое настоящее призвание. Там она впервые записалась на актерские курсы, а уже через несколько лет снималась в рекламе, фильмах и сериалах.

Арден Чо / Фото pgt.com

Первый успешный кинематографический проект Арден Чо – сериал "Волчонок". Неравнодушные к певчему искусству могли слышать её синглы и каверы, например, на хит Карли Рэй Джепсен "Call Me Maybe".

Любовь к покеру

Арден Чо познакомилась с покером во времена учебы. Для нее это было хобби, которое преследует её уже более 20 лет. Девушка предпочитает кэш-игры, а турниры играет только в офлайне. В 2022 году актрису впервые заметили за финальным столом престижного турнира серии PokerGO Tour. В событии Tour Wynn High Rollers Арден Чо финишировала седьмой, получив 30 000 долларов призовых.

По-настоящему я играю только тогда, когда не работаю или в отпуске. Мне нравится решать сложные задачи, считывать соперников и разыгрывать интересные руки. Больше всего покер меня привлекает своим вызовом, – рассказала Арден Чо.

Настоящую славу и покерное признание Арден Чо принес недавний турнир PGT Championship. В нем принимали участие лучшие игроки общего лидерборда по итогу всех событий PokerGO Tour в течение года. Чтобы добавить интриги, организаторы пригласили несколько любителей, среди которых оказалась и голливудская актриса.

Арден Чо на турнире WPT / Фото worldpokertour.com

В компании хайроллеров звездная гостья сенсационно пробилась за финальный стол, встретившись лицом к лицу с Даниэлем Смельковичем, Леоном Штурмом, Даниэлем Вайнманом и другими именитыми соперниками. Даже сам Фил Хельмут похвалил смелую игру девушки в компании суперзвезд покера.

За финальным столом Арден Чо действовала очень уверенно. Например, в одной из раздач она открыла руку K-4 и получила 3-бет от Смельковича с Q-6. Взяв некоторое время на размышления, она посмотрела на стоявший рядом кубок, и поставила олл-ин. Немецкому покер-про ничего не оставалось, как сбросить свои карты в пас.

В другой раздаче она блестяще сориентировалась против другого немецкого профессионала Леона Штурма. Он попытался забрать банк с помощью овербета на доске Q-K-3-4-A. Арден Чо не сбросила свои 4-3 ни на одной из улиц, получив чип-лидерсский стек.

Однако выиграть желанный трофей голливудской актрисе все-таки не удалось. В хедз-апе Арден Чо имела солидное преимущество, однако победил более опытный Даниэль Смелькович. Девушка забрала 200 000 долларов, которые стали её бест-кешем и, возможно, открыли новую звезду покера.