Украинец остановился в нескольких шагах от браслета WSOP

Иван Бабинцев финишировал пятым в турнире WSOP-online за 800 долларов, но сумел в 63 раза приумножить свои инвестиции. Украинец оставил за спиной более полутора тысяч соперников.

Очередной турнир онлайн-версии WSOP собрал поле из 1 643 входов, благодаря чему призовой фонд достиг почти 1,5 миллиона долларов.

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Борьба за золотой браслет длилась 2 дня, а среди претендентов на титул до последнего оставался украинец. Иван Бабинцев, впрочем, сложил оружие на пятом месте и получил 51,1 тысячи долларов призовых.

Главный приз – 161 600 долларов – разыграли финн Андреас Касман и бразилец Тьяго Маседо. Последний начал борьбу в хедз-апе с вдвое меньшим стеком, но сумел переломить игру. Вице-чемпион получил 121 200 долларов.