Всего соревнования собрали 180 входов. Призовой фонд составил почти полмиллиона баксов!

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За финальный стол мальтиец усаживался в роли лидера. Но в какой-то момент он настолько растранжирил свой банк, что ему даже пришлось идти в олл-ин.

Наконец Николо смог собраться и заслуженно стал чемпионом. Молинелли заработал 88 тысяч долларов. Раннер-ап турнира, бразилец Ренан Бруши, получил 66 тысяч баксов.

Отметим, что это второй золотой браслет в коллекции Николо. Дебютный он выиграл в прошлом году.