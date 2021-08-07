Українець зупинився в кількох кроках від браслета WSOP
Джерело:pokernews.com
Іван Бабінцев фінішував п’ятим в турнірі WSOP-online за 800 доларів, але зумів в 63 рази примножити свої інвестиції. Українець залишив за спиною більш як півтори тисячі суперників.
Черговий турнір онлайн-версії WSOP зібрав поле із 1643 входів, завдяки чому призовий фонд сягнув майже 1,5 мільйона доларів.
Читайте також: Золотий браслет WSOP вирушає на Мальту
Боротьба за золотий браслет тривала 2 дні, а серед претендентів на титул до останнього залишався українець. Іван Бабінцев, утім, склав зброю на п’ятому місці і отримав 51,1 тисячу доларів призових.
Головний приз – 161 600 доларів – розіграли фін Андреас Касман та бразилець Тьяго Маседо. Останній розпочав боротьбу у хедз-апі із удвічі меншим стеком, але зумів переламати гру. Віце-чемпіон отримав 121 200 доларів.