WPT Venetian Main Event с бай-ином 5 000 долларов собрал аж 1 199 входов, что стало рекордом в истории соревнований! Впрочем, после нескольких дней борьбы, за столами остались лишь 39 покеристов и нас не может не радовать, что среди них нашлось место и украинцу.

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Одессит Сергей Баранов наколотил стек в 2 670 000 фишек (более 100 ББ), что позволяет ему занимать пятое место в чип-каунте турнира на данный момент. Поэтому у Сергея есть хорошие шансы побороться за высокие места, тем более, что к серьезным успехам в покере ему не привыкать. Так, в 2012 году Баранов финишировал вторым на одном из турниров WSOP Europe, уступив в хедз-апе лишь легендарному Филу Хельмуту. Тогда украинец получил более 800 тысяч долларов призовых, а всего за карьеру Сергей выиграл более миллиона баксов.

Возвращаясь к WPT Venetian Main Event, то в призовую зону удалось пробиться и еще одному украинцу. Валентин Шабельник вылетел на 60-м месте, заработав 15 тысяч долларов. Победа же в этом турнире, за которую среди других продолжает борьбу Сергей Баранов, принесет чемпиону более 900 000 баксов призовых!