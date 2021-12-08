В день 4 WSOPE Main Event отобрались 32 лучших игрока, где был единственный представитель Украины Александр Довженко. Он начинал предфинальную стадию турнира со средним стеком.

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На третьем часу игры Александр Довженко со стеком 24 ББ запушил пару семерок с большого блайнда на открытие с баттона. У Йохана Гильберта оказались АК и монетка сложилась в пользу француза. Таким образом украинец закончил сражения в Главном событии WSOPE на 22 месте, заработав 42 133 евро.

Украинский покерист Александр Довженко / Фото pokerfirma.com

Александр Довженко – это опытнейший игрок родом из Житомира. За свою более чем 20-летнюю карьеру имеет множество побед в различных турнирах, среди которых особенно успешным был период 2009-2010 годов, когда он занял 1 место на EPT Barcelona, 2 место на EPT Kiev и 3 место в Partouche Poker Tour, суммарно заработав около полумиллиона долларов.

Лидирует за финальным столом WSOPE Main Event регуляр чешского офлайна Йозеф Гулас. Из всемирно известных игроков за финалкой представлен чемпион Super High Roller Bowl Europe Йохан Гильберт, который идет на 3 месте. Решающая стадия турнира будет транслироваться в прямом эфире на PokerGO 8 декабря в 13:30.

Участники финального стола WSOPE Main Event / Фото PokerNews

Всего в Главном событии WSOP Europe было сделано рекордное количество входов – 688. Бай-ин этого турнира составляет 10 350 евро. Победитель получит 1 276 712 евро.