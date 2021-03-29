Покерная платформа PokerMatch совместно с проектом The GAME замахнулись на мировой рекорд, как самая массовая интеллектуальная онлайн-игра в истории. Установить новое достижение, к сожалению, не удалось, но турнир вызвал немалый интерес среди украинских и иностранных интеллектуалов.

Событие, которое состояло из двух этапов — ответы на вопросы в формате "Что? Где? Когда?" и покерного турнира — собрало 1089 участников. Каждый, кто дал хотя бы один верный ответ, автоматически получил билет во второй, покерный, раунд соревнований. Каждый зачетный балл трансформировался в 1000 турнирных фишек уже за виртуальными столами. Собственно, сразу 26 игроков получили максимальные стеки на покерном этапе. Не отставала в интеллектуальной игре и посол PokerMatch Ольга Ермольчева, которая "села за стол" с 20 тысячами фишек. А вот будущий чемпион Василий Васькин, ограничился лишь семью попаданиями на этапе "Что? Где? Когда?", что не помешало ему переиграть 841 соперника в борьбе за титул.

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Баталии в покерном раунде турнира продолжались почти 5 часов, 100 участников попали в призовую зону. Василий "rfc1124" Васькин получил наибольшие дивиденды от двухдневных соревнований — 23 500 гривен. Вице-чемпиону Ниязбеку "newlifer" Ахметову из Казахстана досталось 13 тысяч гривен. Замкнул подиум Виктор "bjmeplz" Костенко, который пополнил банкролл на 7500 гривен. Учитывая положительный опыт дебютного турнира, директор по маркетингу PokerMatch Игорь Теребинов заверил, что это далеко не последний совместный проект интеллектуальных дисциплин.

Для нас подобные коллаборации — это возможность создать для участников атмосферу настоящего интеллектуального соревнования, спортивного духа. Особенно важно это сейчас, в период ограниченного доступа к спортивным соревнованиям режиме. Покер — это спорт, и наша миссия — привлекать людей к любимому интеллектуальному спорту.

Заинтересованы в продолжении сотрудничества и представители The GAME, а желание все-таки превзойти мировой рекорд, будет хорошей мотивацией, подытожил руководитель проекта Анатолий Усенко.

Для нас такая тесная коллаборация с покером на ежегодных играх впервые, но этот формат органично объединил обе игры, порадовав всех участников. Мои поздравления победителям, призерам, а также большое спасибо всем, кто с нами сыграл и причастен к организации. И, конечно же, большое спасибо PokerMatch за увлекательное сотрудничество, благодаря которому это мероприятие получилосья позитивным и запоминающимся.