На прошлой неделе у двоих украинцев были хорошие шансы посягнуть на титул престижного онлайн-турнира за 10 300 долларов. Оба остановились в нескольких шагах от победы, вылетев на финальном столе. Болеели за наших в топ-9 и на этой неделе.

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Благодаря солидной активности хайроллеров турнир собрал 2 430 000 долларов призовых, а сразу семь лучших оформили шестизначные выигрыши. Среди них украинец Влад Мартыненко, сложивший оружие на седьмой позиции и заработавший 103 283 доллара призовых (3.9 млн. гривен).

Еще более солидный покер продемонстрировал украинец с ником "SmartM0ney", который пробился на виртуальный подиум, а за третье место получил 292 129 долларов (11.1 млн гривен). В итоге украинец пропустил вперед только представителя Таиланда "AMTten" – 378 844 долларов призовых, чемпиона из Молодовы Павла Плешува – 491 300.