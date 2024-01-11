Украинцы жаждут покерных наград: Никита Андрусяк отчаянно боролся за перстень WSOP Circuit

В начале года чешское казино King's Resort Rozvadov традиционно открывает покерный сезон престижной серией WSOP Circuit. Победители титульных турниров получают золотые перстни Мировой серии.

Ни одно крупное событие по покеру не проходит без участия украинцев. Не стал исключением и первый в этом году фестиваль WSOP Circuit. За первую неделю покерных баталий в Розвадове украинцы дважды играли за финальным столом.

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Очередную заявку на победу сделал Никита Андрусяк. Представитель сборной Украины продемонстрировал свой скилл в турнире Mystery Bounty, в котором более 700 участников сражались за призовой фонд 202 675 евро. Черновчанин вышел за финальный стол, но тоже остался без трофея. Никита финишировал шестым.

Среди украинцев призерами этого турнира также стали:

Максим Лавров – 15 место;

Рустам Гаврилюк – 30 место;

Александр Турич – 58 место;

Яков Сызганов – 59 место.

Никита Андрусяк – известный украинский покерист. В 2022 году он выиграл самый крупный офлайн-турнир Украины NCC Evolution, отборочные этапы которого проходили в 9 разных городах.

Серия WSOP Circuit в Розвадове продлится до 16 января. Завтра стартует Главное событие с бай-ином 1 100 евро и гарантированным призовым фондом 1 000 000 евро. Украинцы также планируют присоединиться к борьбе на чемпионский перстень. Лучшие 12 игроков Main Event дополнительно получат билеты на Главное событие WSOP Europe стоимостью 10 350 евро.