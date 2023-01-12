Удивительные факты и рекорды 2022 года в покере

Сайт покерной статистики The Hendon Mob опубликовал свои наблюдения по итогам 2022 года. Авторитетный ресурс предоставил самые интересные рейтинги среди всех игроков офлайна.

За данными сайта The Hendon Mob, самым богатым игроком года стал Эспен Йорстад. Новоиспеченный чемпион мира оформил больше всех призовых в офлайне.

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В 2022 году норвежский покерист выиграл 10 529 466 долларов. Стоит отметить, что почти вся сумма – это и есть приз за победу в Main Event WSOP. В инстаграм Йорстад написал, что если бы не выигрыш Главного события Мировой серии покера, то год закончился бы для него в минусе на 460 000 долларов.

Эспен Йорстад / Фото PokerNews

Появление в итоговых сводках покериста из Тайваня Ву Чиайуна стало интересным сюрпризом. Малоизвестный игрок выиграл звание рекордсмена года по количеству ITM. В офлайн-событиях он попадал в призы 166 раз.

Согласно статистике, раз в два дня Ву попадал в деньги в одном и том же покерном клубе Chinese Texas Hold'em Poker Club в Тайбэе. Играл тайваньский любитель в основном турниры по 100 или 200 долларов. Остальные покеристы, вошедшие в число рекордсменов года по количеству ITM, попали в этот список аналогичным образом. Им приходилось ходить в покерные клубы чуть ли не каждый день и играть недорогие турниры.

Ву Чиайун / Фото gutshotmagazine.com

А вот достижение профессионала Шона Диба – это признак высшего мастерства. Американец чаще других попадал в ITM на самой престижной серии года WSOP. В рейтинге учитывались браслетные события Мировой серии покера в Лас-Вегасе и Розвадове. Шон Диб попадал в призы 22 раза.

Несмотря на стабильные результаты, американский игрок желанного браслета в 2022 году так и не выиграл. Общая сумма призовых Шона Диба на WSOP составила около 1 500 000 долларов, хотя сам покерист остался недоволен своим результатом.

Ори Хассон / Фото PokerNews

Интересное достижение в ушедшем году покорилось израильскому игроку Ори Хассону. Он попадал в призы в турнирах в 12 разных странах мира. Ори покорил почти всю Европу. Ему удалось отличиться в Чехии, Франции, Испании, Болгарии, Черногории, Англии, Италии, Монако, Мальте, Словакии и Румынии.

В самом конце года Хассон также посетил США. Общий выигрыш получился не таким внушительным как у Диба, тем не менее этот игрок вошёл в покерную историю 2022 года.