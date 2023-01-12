Дивовижні факти та рекорди 2022 року у покері

Сайт покерної статистики The Hendon Mob опублікував свої спостереження за підсумками 2022 року. Авторитетний ресурс надав найцікавіші рейтинги серед гравців офлайн-турнірів.

За даними сайту The Hendon Mob, найбагатшим гравцем року став Еспен Йорстад. Новоспечений чемпіон світу оформив найбільше призових в офлайні.

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У 2022 році норвезький покерист виграв 10 529 466 доларів. Щоправда, майже вся сума – це приз за перемогу у Main Event WSOP. У себе в інстаграм Йорстад зізнався, якби не виграш у Головній події Світової серії покеру, то рік завершився б для нього у мінусі на 460 000 доларів.

Еспен Йорстад / Фото PokerNews

Поява у підсумкових зведеннях на популярному сайті гравця з Тайваню Ву Чіайуна стала цікавим сюрпризом. Маловідомий покерист виграв звання рекордсмена року за кількістю ITM. В офлайн-турнірах він потрапив у призи 166 разів.

За статистикою, Ву потрапляв у кеш раз на два дні в одному й тому ж покерному клубі Chinese Texas Hold'em Poker Club у Тайбеї. Грав тайванський любитель переважно турніри за 100 або 200 доларів. Інші покеристи, що увійшли до рекордсменів цієї категорії, потрапили у список аналогічним чином: їм доводилося відвідувати покерні клуби майже кожного дня, граючи недорогі турніри.

Ву Чіайун / Фото gutshotmagazine.com

Досягнення професіонала Шона Діба – це ознака найвищої майстерності. Американець найчастіше потрапляв до ITM у найпрестижнішій серії року WSOP. У рейтингу враховувалися браслетні події Світової серії покеру у Лас-Вегасі та Розвадові. Шон потрапив у призи 22 рази.

Попри стабільні результати, американський гравець браслета у 2022 році так і не виграв. Загальна сума призових Шона Діба на WSOP склала понад 1 500 000 доларів, хоча сам покерист залишився незадоволеним своїм результатом.

Орі Хассон / Фото PokerNews

Цікаве досягнення торік підкорилося ізраїльському гравцю Орі Хассону. Він оформив ITM у турнірах 12 різних країн світу. Орі підкорив майже всю Європу: йому вдалося відзначитися у Чехії, Франції, Іспанії, Болгарії, Чорногорії, Англії, Італії, Монако, Мальті, Словаччині та Румунії.

Наприкінці року Хасон відвідав також США. Загальний виграш вийшов не таким великим як у Діба, проте цей гравець так само увійшов в історії покеру 2022 року.