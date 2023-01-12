За данными сайта The Hendon Mob, самым богатым игроком года стал Эспен Йорстад. Новоиспеченный чемпион мира оформил больше всех призовых в офлайне.

Интересно Какие новогодние обещания дали себе Негреану, Хельмут, Манимейкер и другие покер-про

В 2022 году норвежский покерист выиграл 10 529 466 долларов. Стоит отметить, что почти вся сумма – это и есть приз за победу в Main Event WSOP. В инстаграм Йорстад написал, что если бы не выигрыш Главного события Мировой серии покера, то год закончился бы для него в минусе на 460 000 долларов.

Эспен Йорстад / Фото PokerNews

Появление в итоговых сводках покериста из Тайваня Ву Чиайуна стало интересным сюрпризом. Малоизвестный игрок выиграл звание рекордсмена года по количеству ITM. В офлайн-событиях он попадал в призы 166 раз.

Согласно статистике, раз в два дня Ву попадал в деньги в одном и том же покерном клубе Chinese Texas Hold'em Poker Club в Тайбэе. Играл тайваньский любитель в основном турниры по 100 или 200 долларов. Остальные покеристы, вошедшие в число рекордсменов года по количеству ITM, попали в этот список аналогичным образом. Им приходилось ходить в покерные клубы чуть ли не каждый день и играть недорогие турниры.

Ву Чиайун / Фото gutshotmagazine.com

А вот достижение профессионала Шона Диба – это признак высшего мастерства. Американец чаще других попадал в ITM на самой престижной серии года WSOP. В рейтинге учитывались браслетные события Мировой серии покера в Лас-Вегасе и Розвадове. Шон Диб попадал в призы 22 раза.

Несмотря на стабильные результаты, американский игрок желанного браслета в 2022 году так и не выиграл. Общая сумма призовых Шона Диба на WSOP составила около 1 500 000 долларов, хотя сам покерист остался недоволен своим результатом.

Ори Хассон / Фото PokerNews

Интересное достижение в ушедшем году покорилось израильскому игроку Ори Хассону. Он попадал в призы в турнирах в 12 разных странах мира. Ори покорил почти всю Европу. Ему удалось отличиться в Чехии, Франции, Испании, Болгарии, Черногории, Англии, Италии, Монако, Мальте, Словакии и Румынии.

В самом конце года Хассон также посетил США. Общий выигрыш получился не таким внушительным как у Диба, тем не менее этот игрок вошёл в покерную историю 2022 года.