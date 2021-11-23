У Хельмута снова "украли" звание лучшего игрока WSOP

Фил Хельмут уже в четвертый раз в карьере остановился в шаге от звания лучшего игрока Мировой серии покера. Несмотря на феерическое выступление в 2021 году – он выиграл браслет и побывал на 7 финальных столах – легендарный американец не скрывает своего разочарования.

Хельмут не воспользовался своим последним шансом обойти Джоша Арье в лидерборде WSOP Player of the year. В ивенте по Безлимитному Холдему за 5 000 долларов Фил финишировал только 79-м.

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Poker Brat, следовательно, уже поздравил Джоша Арье с победой, и подытожил, что очень разочарован своим выступлением в заключительной фазе Мировой серии. Что касается обидчика Хельмута, его победа в POY является вполне заслуженной. Джош Арье выиграл 2 браслета на WSOP в этом году, первый из них – после 15-летней трофейной паузы. Американцу, кроме престижного титула, достанется 15 000 долларов.



Джош Арье / фото pokergonews.com

Участники заключительных турниров Мировой серии уже не смогут составить Арье конкуренцию. Речь, в частности, о финалистах турнира хайроллеров по Холдему за 100 000 долларов. В топ-5 лидирует неудержимый Майкл Адамо, который уже выиграл здесь браслет в ивенте за 50 000 баксов. У австралийца больше фишек, чем у его четырех соперников вместе взятых.