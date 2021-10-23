Длительный интервал между трофеями не обусловлен творческим отпуском Джоша Арье. Американец активно штурмовал Мировую серию на протяжении всех этих лет.

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После успеха 2005-го Арье десяток раз пробивался за финальные столы турниров WSOP и принял участие в нескольких хедз-апах. Фортуна вернула долг лишь на нынешнем фестивале, где Джош подтвердил звание одного из топовых мастеров игры в Омаху.



Джош Арье за финальным столом / фото PokerNews

Кроме Арье, турнир за 1 500 долларов штурмовали еще 820 спортсменов, поэтому призовой фонд преодолел отметку в миллион долларов. Оставив за спиной длительную дистанцию и пробившись за очередной финальный стол, Джош Арье уже не собирался играть с фортуной в ее игры.



Джош Арье с браслетом WSOP / фото PokerNews

Из 58 раздач за финальным столом наш герой выиграл 32 и через 3 часа полной доминации забрал желанный браслет. Третий титул Мировой серий принес Джошу Арье 204 766 долларов призовых. В интервью американец не сдерживал эмоций и не подбирал слов. С четвертым титулом, говорит чемпион, он уже так долго не будет затягивать.