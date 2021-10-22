Аддамо не привыкать к успеху на турнирах хайроллеров. По данным The Hendon Mob, до этой победы он выиграл более 14 миллионов долларов. И почти половину этой суммы в 2021 году.

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Скромность величайшего игрока

Благодаря успехам на WSOP Майкл Аддамо становится в один ряд с Антонио Эсфандиари, Джо Маккином и Джастином Бономо – обладателями 3 браслетов Мировой серии покера. Выиграв очередное дорогое событие в своей жизни, Аддамо уже привычно сослался на удачу.

Очевидно, что в покере должны быть навыки, но в конечном счете большая победа всегда объясняется удачей. Я придерживался своей стратегии, которую использую для игры на высоких лимитах и это помогло, – отметил Майкл Аддамо.

Австралийца по праву считают если не лучшим турнирным игроком планеты, то точно одним из них. На этот счет он ответил следующее: "На меня это оказывает некоторое давление. Если бы я так считал, то просто перестал бы играть. Я стараюсь не забивать себе этим голову, а продолжаю работать и учиться", – отметил Майкл Аддамо.

Майкл Аддамо с браслетом WSOP / Фото Рokergonews

Тотальная доминация Аддамо

В первый день хайроллерского турнира Мировой серии покера с бай-ином 50 тысяч долларов было сделано 72 входа. Аддамо закончил его лидером со стеком 206 ББ. У Эрика Сайдела на втором месте было 149 ББ, больше ни у кого не было даже 60 ББ.

Во второй день в игру вступили еще 9 участников. Майкл вновь закончил явным чип-лидером со стеком 95 ББ. У Джастина Бономо, который шел следующим, было в два раза меньше. Именно эти игрои сошлись в хедз-апе.

Хедз-ап Аддамо и Бономо / Фото Рokergonews

В начале дуэли небольшое преимущество по фишкам имел Аддамо, но ситуация быстро изменилась в пользу Бономо, когда Майкл уравнял Джастина, имея младшего туза. После серии выигрыша небольших банков австралиец вернул себе лидерство. В финальной раздаче в глубине 70 ББ Джастин Бономо поставил 4-бет олл-ин с T9o и получил колл от KJs. Аддамо собрал стрит.

Финальный стол продолжался 2 неполных уровня. Аддамо не просто доминировал над соперниками, он лично выбил каждого оппонента. За свою победу в турнире №38 High Roller WSOP австралиец получил 1 132 968 долларов.