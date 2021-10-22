Аддамо не звикати до успіху на турнірах хайролерів. За підрахунками The Hendon Mob, до цієї перемоги він виграв понад 14 мільйонів доларів. Майже половину цієї суми – у 2021 році.

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Скромність генія

Завдяки успіхам на WSOP Майкл Аддамо стає в один ряд з Антоніо Есфандіарі, Джо МакКіном і Джастіном Бономо – володарями 3 браслетів Світової серії покеру. Вигравши чергову важливу подію у своєму житті, Аддамо звично залишався дуже скромним.

Очевидно, що в покері мають бути навички, але зрештою велика перемога завжди підкріплюється удачею. Я дотримувався своєї стратегії, яку використовую для гри на високих лімітах. Це допомогло, – зазначив Майкл Аддамо

Австралійця справедливо вважають одним із кращих турнірніх гравців планети. Щодо свого визнання, він відповів наступне: "Це спричиняє певний тиск на мене. Якби я так вважав, то просто вже не грав би. Я намагаюся не забивати собі цим голову, а продовжую працювати та вчитися", – відзначив Майкл Аддамо.

Тотальна домінація Аддамо

У перший день хайролерського турніру Світової серії покеру з бай-іном 50 тисяч доларів було зроблено 72 входи. Аддамо завершив його лідером зі стеком 206 ББ. У другого на турнірі Еріка Сайдела було 149 ББ, більше ніхто не мав навіть 60 ББ.

У другий день турніру в гру вступили ще 9 учасників. Майкл зберігав чип-лідерський стек 95 ББ. На друге місце вирвався Джастін Бономо – в нього було фішок удвічі менше. Саме ці гравці зустрілися в хедз-апі.

Хедз-ап Аддамо з Бономо / Фото Рokergonews

На початку дуелі невелику перевагу за фішками мав Аддамо, але ситуація швидко змінилася на користь Бономо, коли Майкл зрівняв ставку Джастіна зі "слабшим" тузом. Унаслідок серії виграшних невеликих банків австралієць повернув собі лідерство. У фінальній роздачі в глибині 70 ББ Джастін Бономо поставив 4-бет олл-ін із T9o та отримав кол від KJs Аддамо. Австралієць зібрав стріт.

Фінальний стіл тривав 2 неповних рівнів. Аддамо не просто домінував над суперниками, він власноруч позбавився від кожного опонента на завершальній стадії турніру. За перемогу в турнірі №38 High Roller WSOP австралієць отримав 1 132 968 доларів.