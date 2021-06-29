Пополнить собственную коллекцию престижным трофеем уже не сможет самый успешный МТТ-игрок в истории. Брин Кенни, который за карьеру выиграл более 56 миллионов долларов призовыми, вылетел из турнира в результате невероятного кулера.

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Американец, который продвигался по турнирной дистанции с солидным стеком, столкнулся в судьбоносной раздаче с Алексом Фоксеном – неизменным лидером покерных итоговых рейтингов. Кенни отлично попал во флоп A-A-3 с AQ на руках. Не жаловался на благосклонность фортуны и его соперник. Фоксен собрал фулл-хаус с карманными тройками.

Алекс Фоксен / cardschat.com

После скромной пристрелки на флопе, оппоненты не форсировали событий и на следующей улице, которая еще больше осложнила жизнь Брину Кенни. На терне появилась еще одна 3, которая усилила комбинации обоим покеристам. А вот дама на ривере загнала Брина в настоящий капкан – натсовый фулл-хаус против каре.

Оппоненты ожидаемо отправили в банк все свои фишки, после чего Брин Кенни пошел отдыхать, а Алекс Фоксен стал одним из чип-лидеров турнира Wynn Millions. В солидном ивенте, который собрал 1 328 игроков, разыгрывают почти 12,5 миллионов долларов. Чемпион турнира станет богаче на 2 миллиона долларов.